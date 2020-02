PS5, il reveal della nuova console Sony avverrà entro la fine di aprile 2020?

PS5 sarà protagonista di un reveal ufficiale entro la fine di aprile 2020, stando al report di Bloomberg in cui si parlava dei costi produttivi della nuova console Sony.



Nello specifico, l'articolo parla di una certa pressione all'interno dell'azienda giapponese, in particolare da parte del CFO Hiroki Totoki, perché nuove informazioni su PS5 vengano rilasciate al più presto.



Sembra tuttavia che le linee guida per il nuovo anno fiscale di Sony non vedano la presenza di variazioni da qui al 31 marzo 2020, il che potrebbe appunto indicare il mese di aprile come possibile periodo per il reveal della console.



Laddove queste ipotesi dovessero trovare conferma, ci troveremmo di fronte a una situazione molto diversa rispetto ai vari rumor che parlavano di un reveal a febbraio o al massimo a marzo, dettata magari dalla questione dei già citati costi produttivi.



Se tuttavia Sony sta davvero aspettando che Microsoft si muova per prima, ufficializzando il prezzo di Xbox Series X, allora è possibile che i tempi si dilatino ancora di più.