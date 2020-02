Persona 5 Royal, un lungo video di gameplay mostra il gioco in azione su PS4

Persona 5 Royal si mostra con un lungo video di gameplay, della durata di circa 28 minuti, catturato per l'occasione da Game Informer.



L'edizione arricchita e migliorata del titolo targato Atlus offre diverse novità di rilievo, fra cui anche i sottotitoli in italiano, come evidenziato nel nostro provato di Persona 5 Royal.



La base del gioco è naturalmente la stessa, solidissima, che avevamo già apprezzato nella versione originale, ma sono stati aggiunti nuovi personaggi e feature extra che rendono l'esperienza ancora più entusiasmante.



Parliamo infatti di contenuti inediti che aggiungono qualcosa come trenta ore extra a una campagna già di per sé molto corposa, ma anche ottimizzazioni sul fronte del gameplay, alcune visibili già in questo video.



Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal 31 marzo, solo su PlayStation 4.