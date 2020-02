Persona 5 su Nintendo Switch? Atlus consiglia di continuare a combattere per averlo

Atlus ha consigliato di continuare a combattere, cioè a chiedere, per avere Persona 5 su Nintendo Switch. L'argomento è venuto fuori durante la presentazione di Persona 5 Royal alla stampa. Tom Marks di IGN ha chiesto a Ari Advincula, la Communications Manager di Atlus, dell'arrivo del gioco su Switch, che gli ha risposto in modo diretto: "Credo moltissimo nel motto 'non abbandonare mai la speranza'."



Per Advincula l'unico modo per ottenere ciò che si vuole è farlo capire dicendolo: "Se non ci fate sapere cosa volete, non potremo mai farlo." Atlus ascolta sempre i suoi fan e se si vuole Persona 5 su Nintendo Switch bisogna dare voce ai propri desideri. Lei si farà portavoce di tutte le richieste dei giocatori, pur ammettendo di non avere voce in capitolo sulla decisione finale dei vertici di Atlus. Insomma, bisogna continuare a combattere fino a che non si otterrà ciò che si vuole.



Per adesso comunque, Persona 5, versione Royal compresa, rimane un titolo esclusivo per PS4. Quest'ultima versione arriverà in occidente il 31 marzo 2020, censurata in alcune sequenze considerate omofobiche.