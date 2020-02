Persona 5 Royal, il nostro provato londinese

L'ultima generazione forse non avrà visto comparire molteplici capolavori nel magico mondo dei JRPG, ma questo non significa che i titoli indimenticabili nel genere siano spariti del tutto. Forse quello più significativo, peraltro, è quel Persona 5 nato come gioco cross platform, quando ancora varie produzioni navigavano sulla sottile linea divisoria tra una console e l'altra. A volerci pensare bene, è uno straordinario testamento delle capacità di Atlus il fatto che, nonostante le limitazioni tecniche dell'hardware precedente, l'ultimo capitolo della serie Persona sia ad oggi considerato da molti estimatori il miglior JRPG moderno, o forse si tratta semplicemente della prova di come gli altri sviluppatori nipponici non siano ancora riusciti a trovare la chiave di lettura necessaria a portare avanti il genere serenamente... Quale che sia la verità, comunque, Persona 5 resta un capolavoro, e la sua appartenenza alle prime battute di quest'era del gaming lo rende un candidato perfetto a un ritorno in grande stile con Persona 5 Royal : riedizione ripulita, molto allargata e miglioratissima del videogame originale. E tutti questi superlativi non li stiamo sparando a casaccio, perché Royal offre un quantitativo di contenuti extra sinceramente impressionante per un'operazione di questo tipo. Siamo dunque volati a Londra per testare con mano tanto ben di dio, e capire fino a che punto Atlus sia riuscita a migliorare un gioco di qualità già eccelsa. Non abbiamo, invero, potuto analizzare troppo a fondo il gioco (anche perché tre ore di provato sono bazzecole se paragonate alla durata complessiva della campagna), ma ci siamo se non altro già fatti un'idea molto positiva del tutto.

Un'edizione imperiale, non reale

Partiamo dalle cose importanti, perché noi non avremo avuto modo di visionarli tutti, ma i cambiamenti di questa edizione come detto sono enormi, ed è il caso di elencare i principali. Innanzitutto Persona 5 Royal contiene un intero nuovo semestre che dovrebbe offrire oltre una trentina di ore di gioco extra (in un titolo che già da solo stava tranquillamente attorno alle 100/120), due nuovi Confidant, un intero nuovo dungeon, una nuova Phantom Thief di nome Kasumi, una location extra chiamata Kichijoji, e un impressionante quantitativo di rimaneggiamenti dei dialoghi, ribilanciamenti delle abilità, aggiunte ad armi, accessori e Persona. Non vi basta? E allora sappiate che ci sono anche due nuovi finali, che la presenza di Akechi è stata rielaborata completamente nella trama, che tutti i boss dei palazzi sono stati modificati per risultare più variegati, e che persino la struttura dei vari dungeon è stata modificata per supportare l'aggiunta del rampino (una meccanica che aggiunge maggior verticalità alle fasi esplorative e apre nuove zone). Un quantitativo folle di roba fresca fresca e impossibile da analizzare in toto durante una sola giornata, dunque all'evento di presentazione siamo stati messi davanti a una demo con tre salvataggi selezionabili, tutti incentrati attorno al capitolo del Palazzo di Kamoshida (praticamente a inizio gioco). Già qui, ad ogni modo, c'è stata la possibilità di scoprire parecchie chicche.

Partiamo dai boss, perché se non altro abbiamo potuto immediatamente affrontare Shadow Kamoshida per capire bene o male quali interventi aspettarci anche sugli scontri successivi. Ecco, nel suo specifico caso i cambiamenti sono stati marginali e la battaglia si è svolta più o meno allo stesso modo, ma abbiamo potuto osservare se non altro la presenza di un paio di scelte in più legate all'evocazione di due "proiezioni" (la cui identità è ovvia per chi ha giocato l'originale, ma qui non vi sveliamo) che sbloccavano la mossa speciale del nemico. Immaginiamo dunque che la maggior parte delle battaglie di questo tipo siano state ritoccate solo in minima parte, con una o due fasi aggiuntive per variarle un po' senza far impennare la difficoltà in modo eccessivo. Più significativo invece l'intervento sul palazzo, correlato al rampino sopra descritto: la sua presenza ha aggiunto stanze esplorabili al dungeon, favorendo peraltro l'esplorazione minuziosa per trovare dei nuovi "semi della bramosia" sparsi qua e là. Ci dovrebbero essere, per l'esattezza, tre semi per dungeon, che se trovati offrono un accessorio unico e permettono di recuperare SP per usare le abilità. Potrà sembrare robetta, ma considerando la struttura di questo Persona - che è più una lotta contro i palazzi per non consumare risorse, che contro i nemici veri e propri - si tratta di una chicca davvero interessante (specie se si fa parte del gruppetto dei completisti).