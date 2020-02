Joker rifatto come un'avventura Sierra On-Line degli anni '80

Il film Joker è stato trasformato in un'avventura di Sierra On-Line degli anni '80, con un effetto retrò davvero niente male. A occuparsi dell'adattamento è stato Penney Pixels, che ha rilasciato la sua opera su YouTube.



Come avrete capito non si tratta di un vero e proprio gioco, ma di un filmato realizzato scimmiottando lo stile, paletta cromatica EGA inclusa, dei primi Space Quest, King's Quest, Leisure Suit Larry e tanti altri giochi che hanno fatto la storia del genere e dei videogiochi. Ovviamente guardatelo solo se avete già visto il film Joker, perché ne ripropone la trama in modo davvero fedele ed è quindi pieno di anticipazioni.



Joker è stato uno dei film più chiacchierati del 2019, nonché uno dei successi inattesi dell'anno. Circondato dalle polemiche da prima dell'uscita, è riuscito a convincere un po' tutti, segnando il record d'incassi al botteghino per i film classificati R.



Sierra On-Line è stato un produttore di videogiochi, soprattutto avventure grafiche, molto attivo negli anni 80 e negli anni 90. Pubblicò una moltitudine di titoli e serie rimaste nella storia dei videogiochi. Oltre a quelle già citate, ricordiamo anche i Police Quest, i Quest for Glory, i Gabriel Knight, i due Phantasmagoria e gli Shivers.