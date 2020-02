Avengers: Endgame e il Guanto dell'Infinito: la sua creazione in un'immagine

Chi ha creato il Guanto dell'Infinito impugnato da Thanos prima in Avengers: Infinity War e poi in Avengers: Endgame? Presto detto: il buon vecchio Fred. Lo dimostra un'immagine dietro le quinte del più recente e famoso dei film dell'Universo Cinematografico di Marvel Studios.

Chuck Zlotnick, fotografo di professione, ha immortalato la creazione del Guanto dell'Infinito di Thanos utilizzato in Avengers: Endgame, durante il backstage. Ha poi pubblicato la foto su Instagram, con Fred tutto intento a lavorare all'oggetto indossabile nella sua officina: cosa ne pensate di questa curiosità? Sappiamo bene, poi, quale sia stata l'importante presenza scenica del guanto in entrambi i film citati. Di recente vi abbiamo mostrato anche i costumi alternativi di Captain America in Avengers: Endgame.

Nonostante la pregevole fattura dell'oggetto, che si evince dall'immagine qui di seguito riportata, Thanos non è comunque riuscito a cancellare l'universo usando il suo Guanto dell'Infinito, per fortuna. Per il momento almeno, dato che Thanos potrebbe tornare.