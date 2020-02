Avengers: Endgame, Captain America in un costume alternativo per i viaggi nel tempo

Ormai è trascorso quasi un anno dall'arrivo nei cinema di tutto il mondo di Avengers: Endgame, il più importante film targato Marvel Studios di tutti i tempi. Possiamo quindi parlarvene liberamente: sapevate che inizialmente Captain America doveva possedere un costume alternativo per i viaggi nel tempo?

Ciò è stato svelato da una nuova concept art a tema Avengers: Endgame, pubblicata su Intagram da ianjoynerart (sapevate, inoltre, che tutte le morti di Avengers: Endgame hanno un dettaglio in comune?). Captain America, interpretato da Chris Evans, avrebbe dovuto indossare un costume per i viaggi nel tempo molto diverso da quello poi visto nel film di Marvel Studios. In effetti dall'immagine riportata poco più avanti in calce a questo articolo, la tuta sembra più un mix tra il corpo di Visione e un'armatura qualsiasi di Iron Man (Tony Stark) in fase di lavorazione. Decisamente più sobrio e calzante il modello poi effettivamente utilizzato per il film.

Voi cosa ne pensate di questa divisa alternativa per i viaggi nel tempo di Captain America in Avengers: Endgame? Il film, lo ricordiamo, è ora disponibile in digitale, DVD e Blu-Ray.