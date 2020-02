Avengers: Endgame, tutte le morti del film hanno questo dettaglio in comune

La redazione di ScreenRant ha notato un dettaglio importante relativo ad Avengers: Endgame, uno dei film più importanti targati Marvel Studios (se non i l film più importante in assoluto) degli ultimi anni. Un dettaglio, in particolare, accomunerebbe tutte le morti viste nel film.

Entriamo nello specifico, ma solo dopo avervi ricordato che quanto segue contiene importantissimi spoiler su Avengers: Endgame. Ora, a differenza di Avengers: Infinity War, le morti di Avengers: Endgame sono accomunate dal loro essere nobili, statuarie, persino accolte con la consapevolezza del sacrificio da parte degli eroi che stanno per scomparire. Questo è il caso, per esempio, di Vedova Nera, che si sacrifica per permettere ad Occhio di Falco di ottenere la Gemma dell'Anima; così anche per Tony Stark / Iron Man, che salva l'universo.

Ma da una certa prospettiva sono nobili e consapevoli anche la morte della Nebula del passato per mano della Nebula del futuro, che salva così la Gamora del 2014 (questo ovviamente dalla prospettiva della Nebula più recente); e anche la scomparsa finale di Thanos, che si siede e attende il suo destino, davvero ineluttabile. Questo dettaglio, insomma, le accomuna tutte quante. Voi cosa ne pensate delle morti di Avengers: Endgame?