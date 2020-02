TIM, nuova area clienti MyTIM: ora è possibile provarla in anticipo

Volete provare in anticipo la nuova area clienti MyTIM, dell'operatore storico italiano omonimo, cioè TIM? Volendo, adesso è possibile farlo. E noi in questo rapido articolo vi spiegheremo come, oltre ad elencarvi i dettagli che dovete conoscere.

A breve TIM proporrà ai suoi clienti vecchi e nuovi una nuova Area Clienti MyTIM, estremamente simile a quella dell'app dedicata, già disponibile gratuitamente su dispositivi mobile android e iOS. Accedendo al dominio 119selfservice.tim.it, dovreste trovare disponibile un riferimento alla nuova area clienti MyTIM: da qui, inserendo le credenziali già in vostro possesso, potrete provarla in anteprima.

Mancano però alcune settimane al debutto ufficiale: attualmente il sito web di TIM è infatti ancora suddiviso in MyTIM Fisso e MyTIM Mobile. Una grafica migliorata e un design più moderno e morbido aiuteranno sicuramente i clienti TIM ad orientarsi in un contesto nuovo e al tempo stesso estremamente tradizionale.