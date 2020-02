TIM a Sanremo 2020: torna il premio TIMMUSIC, i dettagli

Sanremo 2020 è ormai praticamente arrivato, che vi piaccia o meno; torna di conseguenza anche l'iniziativa più interessante proposta a tema da TIM, l'operatore storico italiano blu (che anche quest'anno sarà il partner esclusivo del festival). Stiamo facendo riferimento, naturalmente, a TIMMUSIC.

TIMMUSIC è l'iniziativa di TIM dedicata al Festival di Sanremo 2020: premierà il brano più ascoltato in streaming sul sito dell'operatore, proprio nei giorni del Festival in questione. Per l'occasione, chiunque potrà accedere a TIMMUSIC, anche i non abbonati, fino al prossimo 16 febbraio 2020. E, sempre in occasione di Sanremo 2020, TIMMUSIC ospiterà podcast, registrazioni e contenuti esclusivi in cui i vari artisti racconteranno la loro esperienza.

In occasione del Festival di Sanremo 2020 TIM tirerà forse finalmente, almeno per un po', un sospiro di sollievo. Una prima multa da 228 milioni di euro è arrivata a metà della scorsa settimana (ma ha coinvolto anche Vodafone, Wind Tre e FastWeb); una nuova multa da 28 milioni è stata invece inferta dall'AGCOM negli ultimi giorni.