TIM Giga Illimitati Green, a partire da 1,99 euro al mese: tutte le offerte

Nel momento in cui scriviamo TIM, l'operatore storico italiano, ha ufficializzato e reso disponibile nuove offerte ad personam, tra le quali spicca la TIM Giga Illimitati Green. Vediamo tutte le informazioni che vale la pena conoscere, in questo rapido articolo.

Queste offerte di TIM vengono proposte all'interno dell'App MyTIM, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS, oppure nell'area Fai Da Te MyTIM Mobile sul sito ufficiale dell'operatore. SI tratta di varie opzioni ed offerte, attivabili non da tutti ma da un numero limitato di clienti selezionati da TIM stessa.

TIM Giga Illimitati Green propone 500 GIGA in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming videodin qualità SD, a 1,99 euro al mese. Qui di seguito, però, trovate tutte le offerte al completo e in un pratico elenco.

TIM Giga Illimitati Green: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD; prezzo di 1,99 euro al mese

TIM Giga Illimitati Red: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD; prezzo di 2,99 euro al mese

TIM Giga Illimitati White: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD; prezzo di 4,99 euro al mese

TIM Giga Illimitati Black: 500 Giga in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD; prezzo di 9,99 euro al mese