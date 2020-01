TIM Unica: mobile, fisso, TV e Smart Home nella piattaforma definitiva

Stando alle ultime indiscrezioni, TIM avrebbe in serbo un annuncio importantissimo: l'operatore storico italiano sarebbe pronto a lanciare TIM Unica, la piattaforma definitiva che includerà al suo interno tutti i principali servizi e le iniziative di TIM. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

TIM Unica sarà una piattaforma "unica", appunto, che integrerà fisso, mobile, TV e Smart Home; una piattaforma convergente che verrà probabilmente annunciata in occasione del Festival di Sanremo 2020, quando l'attenzione degli spettatori sarà presumibilmente ai massimi livelli. Sappiamo inoltre che TIM Unica dovrebbe consentire ai clienti che uniranno fisso e mobile di ottenere GIGA illimitati sul proprio numero associato; il pagamento mensile avverrà con addebito nella fattura della rete fissa.

Tra le ultime novità legate a TIM ricordiamo almeno le rimodulazioni da 1,99 euro in arrivo su alcune offerte e i pacchetti da 70GB a 7,99 euro contro iliad e MVNO attualmente disponibili.