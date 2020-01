TIM Party e Sanremo 2020: come vincere i biglietti per quattro serate

TIM, l'operatore storico italiano blu, ha indetto un nuovo concorso in collaborazione con Sanremo 2020: sarà possibile vincere biglietti per ben quattro serate del festival. Curiosi di conoscere tutti i dettagli? Allora basta continuare nella lettura.

Nel momento in cui scriviamo, i clienti TIM iscritti al programma fedeltà (gratuito) TIM Party possono già partecipare al nuovo concorso: in palio ci sono quattro biglietti per assistere ad altrettante serate del Festival di Sanremo 2020 presso il Teatro Ariston. TIM, del resto, anche quest'anno sarà lo sponsor unico del Festival, che si terrà dal 4 all'8 febbraio 2020 e verrà trasmetto in diretta su Rai 1.

Grazie al concorso Vinci Sanremo 2020 con TIM Party potrete vincere i biglietti per assistere allo spettacolo: verranno messi in palio in modalità instant win durante tutto il periodo del concorso ben quattro accrediti ognuno valido per due persone. Sarà sufficiente accedere all'area riservata di TIM Party e poi alla pagina dedicata al concorso in questione; ogni giorno potrete partecipare per una certa serie di volte, in base al vostro tempo di permanenza (calcolato in anni) con l'operatore TIM.