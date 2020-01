Ubisoft, le Offerte del Capodanno Cinese

Ubisoft dà oggi il via alle offerte per il Capodanno Cinese, con sconti fino al 75% e una serie di ulteriori promozioni a tempo che troverete sullo store ufficiale durante tutto il periodo dell'iniziativa.



Dunque quali sono i titoli che non è il caso di lasciarsi sfuggire a questi prezzi? Il primo che ci viene in mente è senz'altro The Division 2, che può essere acquistato nella ricca Gold Edition per appena 19,99 euro anziché 99,99.

Si tratta di una versione davvero corposa, che include non solo il gioco base ma anche il Season Pass, con le sue missioni aggiuntive che rendono ancora più duratura l'esperienza messa a punto da Massive Entertainment.



Questo secondo capitolo, ambientato sette mesi dopo gli eventi dell'originale The Division, ci mette nuovamente nei panni di un agente della Divisione, che insieme alla sua squadra dovrà spostarsi per le strade di Washington D.C. e proteggere l'ultima roccaforte degli Stati Uniti dall'attacco dei gruppi terroristici che stanno approfittando della devastante epidemia che ha sconvolto il mondo per conquistare il potere.