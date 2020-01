The Division 2 in offerta su Ubisoft Store, sconto fino all'85%

The Division 2 è in offerta su Ubisoft Store: per le prossime 48 ore sarà possibile acquistare il gioco con uno sconto fino all'85%.



Si tratta tuttavia solo della prima di tante promozioni che troverete appunto su Ubisoft Store per il Capodanno Cinese: da oggi fino al 31 gennaio ci saranno tantissimi giochi a prezzo ridotto e non mancheranno le sorprese: vi suggeriamo di tenere d'occhio il sito.



Ambientato sette mesi dopo gli eventi del primo capitolo, Tom Clancy's The Division 2 ci porta all'interno di una nuova ambientazione, Washington D.C., allo scopo di fermare l'avanzata dei gruppi terroristici che vogliono conquistare l'ultima roccaforte degli Stati Uniti.



Come agente della Divisione che ha operato sul campo negli ultimi sette mesi, tu e la tua squadra siete l'ultima speranza per arrestare la distruzione della società dopo la diffusione dell'epidemia.