The Division 2: Battle for Brooklyn ha una data di uscita ufficiale

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di The Division 2: Battle for Brooklyn, che sarà disponibile a partire dal 27 maggio al prezzo di 14,99€ per chi già possiede il gioco, oppure senza costi aggiuntivi per gli utenti delle edizioni Gold e Ultimate.

Come anticipato nelle ultime settimane, l'ambientazione sarà appunto quella di Brooklyn e gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno presentato il DLC e le sue caratteristiche nell'ambito del video diario che potete vedere qui sotto.

Il pacchetto vedrà la presenza di quattro nuovi Punti di Controllo e di numerose sfide legate alle diverse fazioni presenti, con anche tanti eventi dinamici e attività, dieci taglie, otto enigmi degli Hunter e una collezione di taglie tutta da scoprire.

In Battle for Brooklyn ritroveremo alcuni volti noti della saga, insieme a una nuova arma e meccaniche rifinite per quanto concerne il sistema di appostamenti, pensato per aggiungere spessore strategico al gameplay.