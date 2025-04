A quanto pare quasi tutti i giochi per Nintendo Switch 2 dalle terze parti sono su game-key card: a rivelarlo sono le informazioni emerse all'apertura delle prenotazioni in Giappone, puntualmente riportate da Gematsu.

"Da qualche ora sono state aperte le prenotazioni dei giochi per Nintendo Switch 2 in Giappone, e rivelano che tutti i titoli third party in formato fisico (con l'unica eccezione di Cyberpunk 2077) che non siano Nintendo Switch 2 Edition sono disponibili su game-key card e dunque richiedono una connessione a internet per scaricare il gioco completo", ha scritto la testata.

Come sappiamo, la questione delle schede con chiave di gioco non è stata accolta con grande entusiasmo dagli utenti, anzi ha scatenato parecchie polemiche in merito al concetto di proprietà che da sempre gravita attorno al medium videoludico.

Le informazioni riportate da Gematsu citano i preorder in Giappone, ma esiste la possibilità che per i mercati occidentali cambi qualcosa: staremo a vedere.