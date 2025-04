Nintendo Switch 2 ha già superato le aspettative di Nintendo con i preordini giapponesi

La questione prezzi di Nintendo Switch 2 è sicuramente spinosa ma la console sta già producendo i primi risultati, almeno in Giappone, dove i preordini hanno superato le aspettative di Nintendo . Ad annunciarlo è stato il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, che in post su X ha parlato di 2,2 milioni di richieste.

Problemi di scorte

Secondo Furukawa, la richiesta di Nintendo Switch 2 è così alta che potrebbero esserci dei problemi di scorte, nonostante la compagnia abbia potenziato la produzione della console per avere quante più unità possibili.

Va considerato che il Giappone è il territorio in cui Nintendo Switch 2 costerà meno, tanto che la casa di Mario ha imposto un blocco regionale all'hardware per evitare esportazioni verso altri territori.

Era chiaro che a queste condizioni, i giapponesi avrebbero risposto in modo entusiasta a Nintendo Switch 2, considerando anche che Nintendo Switch ha venduto più di 35 milioni di unità sul territorio. Tantissime, considerando una popolazione complessiva di 125 milioni di persone circa.

Di fronte a questi dati, la promessa di Nintendo di non avere problemi di scorte per Nintendo Switch 2 difficilmente potrà essere mantenuta. A molti era apparsa già di suo come una fiaba, visto il successo della console precedente e l'attesa per la nuova, ma ora appare sempre più chiaro che difficilmente tutti gli acquirenti potenziali potranno essere subito soddisfatti, quantomeno in Giappone. Vedremo se accadrà lo stesso anche nel resto del mondo, dove la questione prezzo potrebbe essere più dirimente.