Predator: Badlands si mostra con il primo teaser trailer ufficiale

L'intenzione del regista era appunto quella di mettere il Predator al centro della scena , senza rinunciare ai tratti caratteristici del personaggio, che rimane feroce e potente, ma avvicinandolo in qualche modo allo spettatore.

Rispetto ai precedenti capitoli del franchise, in Predator: Badlands il cacciatore alieno sarà fondamentalmente il protagonista della storia , andando dunque a ribaltare i ruoli tradizionali e portando sullo schermo una visione molto differente.

Ambientato su di un pianeta alieno ostile, la pellicola segue le vicende di Dek, un giovane Predator che si ritrova a dover sopravvivere in questo ambiente difficile dopo essere stato esiliato dal proprio clan. Curiosamente, la sua unica alleata sarà una donna umana, interpretata da Elle Fanning.

Un teaser promettente

Sarà dunque il Predator a svolgere il ruolo di protagonista in Badlands: una vera e propria sfida per Trachtenberg, che si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Patrick Aison e ha intenzione di esplorare temi anche filosofici.

Il teaser appare senz'altro molto promettente e segna un ulteriore progetto per una proprietà intellettuale in grande spolvero, vista anche l'uscita della serie animata Predator: Killer of Killers, che dovrebbe approdare sulla piattaforma Hulu il 6 giugno.