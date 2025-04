Diablo 4 arriverà su Nintendo Switch 2? Blizzard teme sarà difficile, ma non per la potenza della console

Diablo 4 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2 ? La console della casa di Kyoto sta ricevendo ampio supporto dagli editori di terze parti, sicuri del suo successo visti i numeri della precedente piattaforma, quindi non sarebbe strano se Blizzard volesse portare il proprio videogioco su una nuova console per ampliare il proprio pubblico.

I problemi nel portare Diablo 4 su Nintendo Switch 2

In un'intervista rilasciata a Gamertag Radio di Danny Peña, Fergusson ha dichiarato: "Penso che ci sia sicuramente un'opportunità [per pubblicare Diablo 4 su Nintendo Switch 2]. Voglio dire, abbiamo già Diablo 3 e Diablo 2 Resurrected su Switch, e con la retrocompatibilità saranno giocabili su Nintendo Switch 2."

Tuttavia, una "opportunità" non si trasforma obbligatoriamente in una certezza. Certo, Nintendo Switch 2 è abbastanza potente per far girare il gioco, ma gli elementi da live service sono più difficili da gestire, secondo Blizzard.

"Penso che la sfida sia meno legata all'hardware e al modo in cui... sai, i live service su Switch hanno fatto fatica ad avere successo in passato", dice Fergusson. "Spero che con il lancio di giugno e con lo sguardo rivolto al futuro, la cosa diventi sempre più semplice e che quindi abbia più senso mettere un live service su quella piattaforma".

Fergusson non spiega più precisamente quali siano state le difficoltà incontrate in passato con Nintendo Switch, ma in linea di massima la console è nota soprattutto per il suo pubblico affezionato alle IP di Nintendo e ai giochi indie single player non live service.

