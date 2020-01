TIM: fattura da 16.000 euro ad un cliente, aveva dimenticato il Roaming

Lo sapete che le tariffe del Roaming in alcuni paesi del mondo sono carissime? Per esempio nei Paesi del Sud America. Un povero cliente TIM veneziano lo ha scoperto a proprie spese: ha rischiato una fattura da ben 16.000 euro. Ecco cosa è accaduto.

Il titolare di un'agenzia immobiliare veneziana lo scorso aprile 2019 si è dimenticato di disattivare il Roaming Dati mentre viaggiava in America Latina. Arrivata la bolletta della TIM, stentava a credere ai suoi occhi: 16.682 euro da pagare. Una cifra incredibile, che lo ha spinto subito a rivolgersi ad un ufficio legale.

Si è poi scoperto che la somma incriminata era dovuta ad appena quattro ore di navigazione in internet, peraltro in background da parte delle applicazioni dello smartphone del povero sventurato: TIM, insomma, non c'entrava assolutamente nulla. E per una volta tanto, non si trattava neppure di cifre imposte dall'operatore italiano: la società ha poi spiegato ai legali che le tariffe Roaming per la Zona 4 sono le più elevate del mondo, 0,02 €/kb. Meno di 850MB di dati in download, insomma, equivalgono perfettamente a 16.000 euro. Per fortuna il cliente ha ottenuto almeno uno sconto del 75%, e dovrà così pagare "solo" 4600 euro.