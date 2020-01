TIM Ten Go e Titanium Senza Limiti: nuove offerte con minuti, SMS e GIGA illimitati in arrivo?

Stando a quanto segnalato dai colleghi di mondomobileweb, sito più che mai affidabile nel settore della telefonia mobile, TIM potrebbe presto lanciare nuove offerte appartenenti alla gamma TIM Ten Go e TIM Titanium Senza Limiti. Vediamo i primi dettagli disponibili in questo rapido articolo.

TIM avrebbe in cantiere nuove offerte con minuti, SMS e GIGA illimitati, organizzati in vari bundle: queste offerte farebbero poi riferimento alle famiglie TIM Ten Go e TIM Titanium Senza Limiti. Non sappiamo, tuttavia, quanti saranno questi pacchetti di abbonamento, né quando verranno rilasciati; è possibile inoltre che vengano applicati limiti sulla velocità di navigazione.

Ecco qui di seguito le prime offerte con minuti, SMS e GIGA senza limiti di TIM, attualmente in cantiere e presto in arrivo:

TIM Titanium Senza Limiti: minuti, SMS e GIGA a 12,99 euro

TIM Ten Go Senza Limiti: minuti, SMS e GIGA a 15,99 euro

TIM Titanium Senza Limiti XL: minuti, SMS e GIGA a 15,99 euro

TIM Ten Go Senza Limiti XL: minuti, SMS e GIGA a 17,99 euro

TIM Ten Go Senza Limiti XXL: minuti, SMS e GIGA a 23,99 euro

TIM Ten Go Senza Limiti Gold: minuti, SMS e GIGA a 26,99 euro