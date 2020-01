Doom e Doom 2: 60 fps, add-on e quick save disponibili da oggi

Doom e Doom 2 hanno ricevuto un aggiornamento che introduce i 60 fps su tutte le versioni, gli add-on, i quick save e altri miglioramenti.



Nello specifico, i possessori di Doom e Doom 2 possono ora scaricare e giocare una curata lista di megaWADS che include anche SIGIL, sviluppato da John Romero.

Supporto Add-On - Gli Add-on possono essere scaricati gratuitamente dal menu principale sia per DOOM (1993), sia per DOOM II. Li lanceremo con un'iniziale serie di Add-on, ma ci interfacceremo subito con i giocatori per suggerimenti sui migliori WADs da includere in futuro.

Supporto per 60 FPS - Per la prima volta DOOM (1993) e DOOM II hanno il supporto nativo ai 60 FPS su tutte le piattaforme, un incremento rispetto agli originari 35 FPS.

Quick Save - Quando metti in pausa DOOM (1993) o DOOM II, premi semplicemente R/R1/RB per salvare la tua posizione attuale. Qualora i giocatori avessero la necessità di caricare quel salvataggio durante la partita, dovranno solo tornare alla schermata di pausa e premere L/L1/LB.

Miglioramenti qualitativi - DOOM (1993) e DOOM II sono stati arricchiti con un arsenale di nuove opzioni e miglioramenti qualitativi tra cui la possibilità di selezione veloce dell'arma, una funzione migliorata per la selezione del livello, opzioni dedicate alla aspect ratio e alla luminosità, un nuovo HUD split-screen HUD e altro ancora.