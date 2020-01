Devil May Cry 3, su Nintendo Switch si potrà cambiare stile: ecco i dettagli

Devil May Cry 3 per Nintendo Switch consentirà di cambiare stile di combattimento, scegliendo in qualsiasi momento fra Swordmaster e Gunslinger.



È dunque questo uno dei contenuti extra promessi dal producer del gioco, annunciato sul sito ufficiale di Devil May Cry 3: "Darete priorità alla velocità o alla difesa? All'uso della spada o della pistola?"



"Il nuovo sistema per cambiare lo stile vi consentirà di sperimentare l'azione di gioco in maniera mai così varia", recita il comunicato. "Cambiate stile e armi alla bisogna per creare il vostro stile personale."



Resta da capire cos'altro verrà rivelato nei tre giorni indicati dal producer nel suo video messaggio, ovverosia il 16 gennaio, il 30 gennaio e il 13 febbraio.