Devil May Cry 3 per Nintendo Switch includerà contenuti extra

Devil May Cry 3 per Nintendo Switch includerà dei contenuti extra, stando a quanto dichiarato dal producer Matt Walker in un video pubblicato dall'account Twitter ufficiale della serie.



"Sappiamo che Devil May Cry 3 occupa un posto molto speciale nel vostro cuore e volevamo dimostrarvi il nostro apprezzamento", ha detto Walker.



"Magari avrete capito che ci siamo sentiti motivati ad aggiungere qualche extra al gioco e pensiamo che vi piacerà. Dunque segnatevi queste date per ulteriori dettagli: 16 gennaio, 30 gennaio e 13 febbraio."



Considerando che si tratta di tre differenti appuntamenti, immaginiamo che gli extra di cui parla il producer non siano trascurabili. Di cosa potrebbe mai trattarsi?





A SSSpecial mini developer update on #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch from producer Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 7, 2020