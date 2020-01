Black Mesa, livelli Xen, il provato

Black Mesa di Crowbar Collective è il miglior remake del primo Half-Life sulla piazza, almeno tra quelli che rischiano di essere effettivamente conclusi. Lo abbiamo già provato in passato, ma vale la pena di tornarci sopra visto il recente rilascio dei livelli finali, quelli Xen , che hanno di fatto chiuso il gioco, permettendo a tutti di fruirlo dall'inizio alla fine senza interruzioni. Prima di esaminarli, è giusto però spendere qualche parola per far capire a chi non lo conosce di cosa stiamo parlando.

Storia, gameplay, informazioni generali

Black Mesa nasce come mod di Half-life 2 (in realtà come due mod che si sono fuse in una sola). L'obiettivo del team di sviluppo è sempre stato chiaro: rifare il primo Half-Life con il motore grafico del seguito, migliorando il migliorabile. Annunciato nel 2005, la prima versione della mod resa pubblica risale al 14 settembre 2012. All'epoca Black Mesa Source, così si chiamava, non aveva alcuna ambizione commerciale, ma il successo fu tale che il progetto proseguì e, anche grazie al benestare di Valve, il 5 maggio 2015 fu ripubblicato in una versione a pagamento, ampliata e migliorata in ogni suo aspetto. Il gioco era praticamente completo già allora, livelli Xen e rifiniture a parte, ma è stato comunque aggiornato più e più volte, fino al recente rilascio della versione più attesa di sempre, quella che include la conclusione della prima avventura di Gordon Freeman.

I lunghi tempi di sviluppo hanno fruttato molte critiche a Crowbar Collective, nonché alcuni articoli di fuoco della stampa specializzata. Alcuni sono arrivati addirittura a considerarlo un vaporware, tanto per dire che atmosfera gli era nata intorno. Invece eccolo qua, sostanzialmente finito.



Essendo un remake di Half-Life, era abbastanza scontato che la storia della campagna principale di Black Mesa fosse identica a quella del titolo di Valve. Stiamo quindi parlando di uno sparatutto in prima persona in cui il giocatore veste i panni dello scienziato Gordon Freeman, che al suo primo giorno di lavoro per la Black Mesa Research Facility, una struttura di ricerca sotterranea di ingenti dimensioni, si trova invischiato in un incidente apocalittico che apre le porte del nostro pianeta agli Xen, una razza aliena non proprio pacifica. All'inizio il suo obiettivo è quello di raggiungere la superficie per andare in cerca di aiuto, ma presto capisce che i nemici da affrontare non sono soltanto gli Xen, ma anche quelli che non vogliono che si sappia in giro quanto è accaduto.

Il tutto si traduce in un gameplay fatto di piccoli puzzle da risolvere, sparatorie e tanta esplorazione, con nemici alieni e umani da eliminare per riuscire a sopravvivere. In questo Black Mesa è assolutamente fedele ad Half-Life, da cui si prende qualche libertà solo lì dove non va a cozzare con il retroterra dell'originale.



Se volete saperne di più del gioco nel suo complesso, vi rimandiamo a un nostro vecchio provato di Black Mesa ancora validissimo. Qui è meglio concentrarci sulla novità più rilevante dell'ultima versione.