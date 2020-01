Call of Duty: Modern Warfare, uno youtuber ci gioca con i bonghi di Donkey Kong

Lo youtuber Super Louis 64 ha creato una mod che consente di giocare a Call of Duty: Modern Warfare utilizzando i bonghi di Donkey Kong, una soluzione ben poco pratica ma indubbiamente molto spassosa.



Non è la prima volta che vediamo i bonghi all'opera al di fuori del loro contesto: il particolare controller musicale creato per Donkey Kong: Jungle Beat è stato infatti utilizzato per diversi titoli attraverso varie mod, compreso Sekiro: Shadows Die Twice ma questa è forse la prima volta che lo vediamo applicato a Call of Duty: Modern Warfare.



Nel video riportato qua sotto, Super Louis 64 mostra il funzionamento della periferica applicata allo sparatutto Activision: ad ogni zona di pressione sui bonghi corrisponde un comando specifico, cosa che consente di avere in qualche modo un controllo completo sul gioco ma è lungi dall'essere proprio comoda.



Considerando anche il ritmo e la competitività tipica di Call of Duty: Modern Warfare, il fatto di affrontarlo suonando su dei bonghi rende tutto decisamente esilarante.