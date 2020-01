Pokémon Spada e Scudo, l'anteprima del pass espansione

Il nuovo Nintendo Direct dedicato unicamente a Pokémon si è fatto attendere con un misto di ansia e curiosità. Pokémon Spada e Scudo ha fatto molto discutere: qui potete leggere la nostra recensione, ma è evidente che l'ultima fatica targata Game Freak ha lasciato con l'amaro in bocca tutti quei fan che si aspettavano un salto generazionale più importante e una mole di contenuti extra, lato single player, decisamente più massiccia. Il Pass espansione annunciato durante il Pokémon Direct probabilmente non distenderà gli animi e, anzi, solleverà nuove polemiche, ma dobbiamo ammettere che quello che abbiamo visto è interessante, soprattutto perché è la prima volta che Game Freak sceglie questo tipo di approccio.

Oltre i confini di Galar

Lo sviluppatore giapponese ci ha abituato a sequel o terze versioni vendute separatamente a prezzo pieno, ma in questo caso i giocatori potranno acquistare il Pass espansione, che si divide in due parti, solo nel Nintendo eShop. Ogni versione del gioco avrà il suo Pass espansione e i contenuti cambieranno sensibilmente a seconda che stiate giocando Pokémon Spada o Pokémon Scudo: per esempio, una volta cominciata la prima parte, che si intitola L'isola solitaria dell'armatura, in Pokémon Spada incontrerete Safora, mentre in Pokémon Scudo la sua controparte sarà Savory. Questi due personaggi inediti sono i vostri nuovi rivali, allenatori esperti rispettivamente nel tipo Veleno e Psico. Potete già fare la loro conoscenza scaricando il nuovissimo aggiornamento gratuito di Pokémon Spada e Scudo: li incontrerete nella stazione di Brassbury e poco dopo potrete catturare un nuovo pokémon, Slowpoke forma Galar, ma per scoprire in che modo vi metteranno i bastoni tra le ruote dovrete aspettare l'uscita della prima parte del Pass espansione a giugno.

Sappiamo poco sulla storia de L'isola solitaria dell'armatura e Game Freak non ha spiegato in che modo si collegherà al finale di Pokémon Spada e Scudo. Sembra che Safora e Savory si alleneranno con voi nel dojo del maestro Mustard, il vostro nuovo mentore, un ex campione di Galar che ha persino addestrato Dandel in persona. La nuova mappa, mostrata principalmente attraverso illustrazioni e solo qualche scena di gameplay, sembra sufficientemente varia e dovrebbe comprendere spiagge, foreste, paludi e caverne. Lo stile d'ispirazione sembra essere orientaleggiante: lo suggeriscono non solo il suddetto dojo e i nuovi indumenti che abbiamo visto nel trailer, ma anche l'aspetto e il tipo del nuovo leggendario che rappresenterà questa parte del Pass espansione. Questo mostriciattolo di tipo Lotta, che a un certo punto vi sarà affidato proprio da Mustard, si chiama Kubfu e si evolve in Urshifu, un pokémon che possiede due evoluzioni distinte e altrettante forme Gigamax: lo stile Singolcolpo di tipo Lotta/Buio e lo stile Multicolpo di tipo Lotta/Acqua.

Già L'isola solitaria dell'armatura aggiungerà un centinaio di pokémon al PokéDex di Galar, attingendo a tutte le generazioni passate. Questo potrebbe significare che non ci saranno pokémon inediti oltre a quelli leggendari presentati in questo Direct, anche se vedremo sicuramente nuove forme Galar e nuove forme Gigamax: sappiamo, per esempio, che la prima parte del Pass espansione introdurrà le forme Gigamax di Cinderace, Inteleon e Rillaboom, cioè le evoluzioni finali dei tre starter di Galar, oltre a quelle di pokémon storici come Blastoise e Venusaur. Game Freak sta anche lavorando a nuove feature pensate per migliorare l'esperienza dei giocatori: tra queste, spicca sicuramente un accessorio che farà guadagnare alla nostra squadra un maggior numero di punti esperienza, ma il trailer menziona anche la possibilità di imparare mosse completamente nuove dall'Insegnamosse e di creare nuove pokéball con le Ghicocche... qualunque cosa significhi!