PlayStation Now, i giochi di gennaio 2020

PlayStation Now si aggiorna a gennaio 2020 con Horizon Zero Dawn, Uncharted: L'Eredità Perduta e Overcooked! 2.

PlayStation Now è protagonista di un nuovo aggiornamento a gennaio 2020, che segna l'arrivo di due giochi di grande rilevanza disponibili sulla piattaforma digitale fino al 7 aprile.



Parliamo naturalmente di Horizon Zero Dawn, che approda su PS Now nella ricca Complete Edition, e dell'avvincente spin-off Uncharted: L'Eredità Perduta, che ci catapulta nuovamente nelle atmosfere dell'avventura targata Naughty Dog. A questi si aggiunge in via definitiva l'irresistibile party game Overcooked! 2.

Horizon Zero Dawn Ambientato in un futuro post-apocalittico, Horizon Zero Dawn ci mette al comando di Aloy, una coraggiosa cacciatrice che porta sulle sue spalle la responsabilità di far sopravvivere la propria tribù in un mondo decisamente ostile, invaso da temibili bestie metalliche.



Equipaggiati con un arco potenziabile, ci troveremo a esplorare un enorme open world all'interno di una corposa campagna in cui si alternano missioni principali e secondarie, che ci vedranno alle prese non solo con i nemici robotici ma anche con i componenti delle tribù rivali.



La Complete Edition include nativamente tutti i contenuti scaricabili rilasciati per Horizon Zero Dawn, in primis l'espansione The Frozen Wilds, che ci vedrà viaggiare oltre le montagne del nord per incontrare i misteriosi Banu:, un gruppo che nel corso del tempo ha imparato a sopravvivere a condizioni estreme.

Uncharted: L'Eredità Perduta Espansione stand alone di Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'Eredità Perduta ci proietta in una nuova avventura, mettendoci stavolta nei panni di Chloe Frazer, la cacciatrice di tesori introdotta da Naughty Dog nel secondo capitolo della serie.



Impegnata in una missione insieme alla scaltra e pericolosa Nadine Ross, Chloe ha il compito di rubare un prezioso manufatto che sembra trovarsi sui Ghati Occidentali, in India: un luogo difficile, presidiato dai mercenari al servizio di uno spietato speculatore internazionale che vuole arrivare per primo al tesoro.



Gli ingredienti del gioco sono quelli che hanno determinato il successo del franchise: un maestoso scenario da esplorare, combattimenti coinvolgenti da affrontare, puzzle ambientali da risolvere e una narrazione di qualità, che miscela in maniera sapiente azione in-game e cutscene.