TIM Supreme New: lo streaming video ha problemi, la risposta dell'operatore

Di recente l'operatore storico italiano TIM ha proposto l'attivazione, in edizione limitata, dell'offerta TIM Supreme New. Negli scorsi giorni sono però anche emersi numerosi problemi nello streaming video, relativi alla qualità della riproduzione: adesso proprio TIM ha fornito una risposta ufficiale. Esaminiamo nel dettaglio tutta la situazione.

I problemi segnalati dall'utenza circa TIM Supreme New riguardava la riproduzione in alta qualità dei contenuti multimediali (streaming video) su piattaforme piuttosto celebri come YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e via discorrendo; problema unicamente legato ai video in riproduzione, perché la normale navigazione in internet su 4G TIM procedeva invece senza problemi. Ecco la risposta di TIM, giunta nelle ultime ore: "l'offerta TIM Supreme New non prevede alcuna limitazione di velocità per lo streaming video. Sul tema TIM non registra rilevanti segnalazioni al customer care, che tuttavia rimane a disposizione per ogni eventuale informazione e per gestire tutte le richieste".

Insomma, TIM ha negato la presenza di problemi di questo tipo, invitando i singoli clienti a contattare il servizio clienti. TIM Supreme New propone attualmente minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 50 GIGA di internet in 4G fino a 150 Mbps in download, al prezzo di abbonamento di 5,99 euro. Possono sottoscriverla solo i clienti provenienti da iliad, FastWeb e operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, Ho Mobile e LycaMobile).