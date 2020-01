iliad: più GIGA in Roaming UE nell'offerta Giga 40, i dettagli

Il 2020 è ormai cominciato e, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il Roaming in Unione Europea, tutti gli operatori devono adeguarsi alle nuove condizioni di mercato. Iliad lo ha fatto in queste ore, aumentando i GIGA in Roaming UE delle sue offerte.

Nelle ultime ore iliad ha inviato a tutti i suoi clienti n possesso dell'offerta Giga 40 da 6,99 euro al mese un SMS ben preciso, in cui li avvisa di essersi adeguato alla normativa, aumentando il limite massimo di GIGA utilizzabili in Europa (e diminuendone il costo dell'extrasoglia dopo il superamento del limite). Ecco qui di seguito l'SMS di iliad: "Ciao, ti informiamo che a partire dal 1° Gennaio 2020 abbiamo adeguato le nostre tariffe di roaming in ottemperanza al Regolamento UE 531/2012 e seguenti. Più info su http://www.iliad.it/roaming.html o nella tua area personale. Team Iliad".

Se per l'offerta iliad Giga 40 i GIGA in Roaming EU sono stati aumentati da 3 a 4, ciò non è stato necessario per la Giga 50 da 7,99 euro: i 4 GIGA dedicati all'Unione Europea, infatti, erano qui presenti sin dall'inizio tra i contenuti di base del pacchetto.