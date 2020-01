Fortnite: Crackshot e Lapilla nel negozio del 4 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, e rappresenta un'ottima occasione per recuperare tutti i contenuti a tema Natale 2019 che vi siete persi nelle ultime settimane. Vediamo qui di seguito contenuti, dettagli e prezzi, dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite di oggi 4 gennaio 2020 troverete innanzitutto Crackshot e Lapilla, due skin leggendarie entrambe proposte al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio. Crackshot ha comunque a disposizione altri tre stili aggiuntivi inclusi nel prezzo; per completare il set dovrete poi acquistare vari altri oggetti, sia nel caso di Crackshot che in quello di Lapilla. I balletti in evidenza oggi sono Giddap!, Stai in campana e Giornata Nevosa: quest'ultimo, inedito, vi permette di creare il vostro pupazzo di neve.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 4 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide del Mezz'Inverno 2019, intanto, resteranno disponibili solo per pochi giorni.

Dolph (Costume) - 1200 V-buck

Crackshot (Costume) - 2000 V-buck

Lapilla (Costume) - 2000 V-buck

Kane (Costume) - 1500 V-buck

Pasticcino (Costume) - 1200 V-buck

Svolazzatore confortevole (Deltaplano) - 800 V-buck

Giddap! (Emote) - 800 V-buck

Stai in campana (Emote) - 500 V-buck

Giornata nevosa (Emote) - 500 V-buck