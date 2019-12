Fortnite, infliggi danni agli avversari con un pezzo di carbone (Mezz'Inverno 2019)

Le sfide del Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, nel momento in cui scriviamo, sono già disponibili gratuitamente per il completamento su Battaglia Reale. In questa rapida guida vi spiegheremo come completare velocemente e facilmente una di esse: Infliggi danni agli avversari con un pezzo di carbone.

Per completare la sfida del Mezz'Inverno 2019 Infliggi danni agli avversari con un pezzo di carbone dovrete come prima cosa trovare il carbone, un oggetto che può essere lanciato su Fortnite Capitolo 2 e che occupa uno slot nell'inventario dedicato alle armi. Il carbone si trova principalmente nei Regali, i pacchetti leggendari che nascondono al loro interno bottino di ottima fattura; oppure potreste trovarne un po' nei frigoriferi delle abitazioni, introdotti a dicembre 2019. Vi accorgerete della presenza dei piccoli freezer per il suono che emanano nelle vicinanze. Infine, il carbone può anche essere trovato a terra, se qualche nemico l'ha lasciato indietro.

Una volta ottenuto il carbone di Fortnite, vi basterà mirare ad un nemico e lanciarglielo contro: colpitelo e avrete automaticamente completato la missione, sbloccando così la ricompensa specifica del Mezz'Inverno 2019. Se avete difficoltà, come sempre la modalità perfetta da tenere d'occhio è Rissa a Squadre. Il video qui di seguito riportato vi mostra il carbone di Fortnite Capitolo 2.