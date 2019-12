League of Legends: Remilia, pro player e streamer, è morta a 24 anni

Si è spenta improvvisamente, a soli 24 anni, la nota pro player e streamer Remilia, una delle massime giocatrici di League of Legends nonché la prima giocatrice donna a competere nel campionato LCS.



Maria Creveling, questo il nome reale di Remilia, aveva iniziato a giocare in maniera competitiva a League of Legends nel 2013, vincendo un posto nella League of Legends Championship Series nel 2015 all'interno del team Renegades, prima giocatrice donna in assoluto a raggiungere tale traguardo.



Dopo un primo ritiro a causa delle eccessive pressioni provate nel corso delle competizioni, Remilia tornò successivamente a competere nel 2016 per Kaos Latin Gamers. Era una specialista nell'utilizzo di Thresh e Morgana tra i personaggi di League of Legends, considerata una delle migliori in assoluto nell'utilizzo di Thresh in Nord America.



A riferire la notizia della sua morte è stato il giornalista e amico Richard Lewis, non ci sono al momento informazioni sulle cause del decesso, tranne il fatto che sia avvenuto improvvisamente nel sonno. Sono intanto molte le dimostrazioni di affetto e cordoglio da parte della community di League of Legends, con Remilia che è considerata una fonte d'ispirazione per molti fan in tutto il mondo.