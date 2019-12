Kena Mobile 5.99 Flash: minuti, SMS e 70GB contro iliad e MVNO, i dettagli

Torniamo a parlarvi di Kena Mobile, uno dei più famosi operatori virtuali presenti sul mercato: in questi giorni, ma presumibilmente ancora per poco, sta offrendo un pacchetto di abbonamento mensile particolarmente interessante, noto come Kena 5.99 Flash. Vediamo tutti i dettagli che dovete conoscere.

Kena 5.99 Flash di Kena Mobile offre, dal punto di vista dei contenuti, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati verso tutti, poi ancora 70 GIGA di internet mensili in 2G, 3G e 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload. Il prezzo di abbonamento previsto da Kena Mobile è pari a 5,99 euro, con il primo mese gratuito.

Questa specifica offerta di Kena Mobile è pensata per contrastare l'avanzata di iliad e MVNO, difatti può essere attivata anche online dai nuovi clienti a patto che il proprio numero abbia provenienza iliad, FastWeb e Operatori Virtuali (con l'eccezione di Ho Mobile, Rabona Mobile, NT Mobile e NoiTel).