Il Gran Premio Eroe dell'Anno 2019 dell'Idiozia della Settimana

Siamo alla fine dell'anno e si stilano graduatorie e resoconti di ogni tipo, ma i pochi che seguono la rubrica meno vista in assoluto di Multiplayer.it attendono di celebrare un solo rituale: quello che scandisce la consegna dell'ambitissimo Gran Premio Eroe dell'Anno dell'Idiozia della Settimana!



Senza nemmeno scomodarsi a fare una classifica e basandosi solo sul loro insindacabile giudizio, Andrea e Fabio hanno selezionato le cinque storie più clamorose di questa annata di idiozie, ma solo una otterrà il prestigioso riconoscimento: per scoprirlo non dovete fare altro che godervi questa puntata speciale di fine anno! Ciaone e buon capodannissimo a tutti!