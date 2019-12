Fortnite, apri il bottino congelato (Mezz'Inverno 2019)

Le sfide del Mezz'Inverno sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2, e l'evento a loro dedicato accompagnerà i giocatori fino ai primi giorni di gennaio 2020. C'è dunque tutto il tempo, per il momento, per completare le sfide proposte: per esempio apri il bottino congelato. Vi spieghiamo di cosa si tratta, in questa rapida guida.

Apri il bottino congelato di Fortnite Capitolo 2 è una delle più recenti sfide dell'evento Mezz'Inverno 2019. Per portarla a termine il giocatore deve trovare un oggetto specifico nascosto sulla mappa di gioco di Epic Games, un cubo di ghiaccio dalle medie dimensioni, e romperlo rivelando così il suo contenuto. La salute di questi blocchi di ghiaccio è notevole, occorreranno alcuni secondi per farli a pezzi: fate dunque attenzione alla presenza di possibili nemici nelle vicinanze.

Qui di seguito vi mostriamo in un'immagine come sono fatti i bottini congelati di Fortnite Capitolol 2: resteranno disponibili sulla mappa di gioco di Epic Games ancora per il periodo invernale. Molti luoghi della mappa ne nascondono alcuni, ma per sicurezza fate riferimento al video qui di seguito riportato.