Fortnite: Sergente Sempreverde, come ottenere la skin gratis del Mezz'Inverno 2019

Avete già ottenuto la vostra Skin gratis su Fortnite Capitolo 2? Epic Games non ha mai regalato davvero un costume in formato gratuito, e quella del Mezz'Inverno 2019 rappresenta dunque un'occasione priva di precedenti. In questa rapida guida vi spieghiamo come fare: non vi serviranno più di due minuti di tempo.

Per ottenere la Skin gratis nota come Sergente Sempreverde dovrete seguire questa semplice procedura. Innanzitutto, dopo aver avviato Fortnite Capitolo 2, selezionate la modalità di gioco Fortnite Battaglia Reale (la skin potrà comunque essere utilizzata anche su Salva il Mondo e Modalità Creativa). Recatevi poi nel rifugio del Mezz'Inverno, la nuova area dell'evento, liberamente accessibile dal menù di gioco principale. Accanto a Crackshot seduto sulla sua poltrona, noterete sulla destra un albero di Natale.

Interagite con l'albero in questione, finché non comparirà a schermo un messaggio con scritto "Apri", normalmente presente solo sui pacchi regalo. Sbloccherete così automaticamente il Sergente Sempreverde; notate che, ottenendo questa Skin, per 24 ore non potrete aprire il pacco giornaliero. Ecco un video che illustra visivamente la procedura da seguire.