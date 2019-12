Asus Rog Phone 2 e Android 10: la prima beta è ora disponibile

Il Rog Phone 2 è il più recente tra gli smartphone android da gaming proposti da Asus negli ultimi mesi: già disponibile sul mercato dallo scorso settembre 2019, riceve in queste ore la prima beta ad Android 10, il nuovo sistema operativo targato Google. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

Il programma di beta testing ufficiale per Android 10 su Rog Phone 2 è cominciato lo scorso mese: nel momento in cui scriviamo è cominciata ufficialmente la distribuzione della prima beta del sistema operativo in questione. Tra le novità da segnalare spicca naturalmente Zen UI 6, nuova versione della personalizzazione software proprietaria, ma annotiamo anche la presenza della patch di sicurezza di dicembre 2019, del supporto alla Dark Mode, di nove animazioni, e via dicendo.

Vi ricordiamo che questa è la prima beta per Android 10 su Rog Phone 2: ciò significa che per forza di cose saranno comunque presenti bug e piccoli problemi da segnalare e correggere nelle prossime settimane, in vista del rilascio del firmware definitivo e stabile.