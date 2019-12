Pokémon GO: evento speciale di Regice e Glaceon ora disponibile

Comincia oggi, sabato 28 dicembre 2019, un nuovo evento speciale per Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs su dispositivi mobile android e iOS. Si tratta di un'iniziativa legata a Glaceon e Regice, ma poco più avanti vi forniremo nel dettaglio tutto ciò che dovete conoscere.

L'evento speciale di Pokémon GO sarà attivo questo fine settimana del 28 dicembre 2019: dalle ore 11:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale) le esche di tipo ghiaccio di Pokémon GO dureranno per ben due ore, con la possibilità di ottenere Lapras e Delibird Shiny. In generale, comunque, sarà aumentato lo spawn di tutti i Pokémon di tipo ghiaccio, e gli Eevee evoluti in Glaceon potranno apprendere in esclusiva la mossa Ultimascelta, non ottenibile in altri modi.

Ma il bello deve ancora arrivare: Regice tornerà disponibile nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO, anche in forma shiny/cromatica. Ancora non vi basta? Allora sappiate che oltre al solito biglietto Raid giornaliero Niantic Labs ne regalerà altri due a ciascun giocatore, per un totale di tre raid in 24 ore. Contattate i vostri amici dunque e partite all'avventura, per un'intera giornata.