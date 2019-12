The Mandalorian, la recensione della prima stagione

E forse non è un caso che la prima serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars a fare il suo esordio su Disney+ sia stata paragonata a un videogioco fatto di missioni secondarie, boss intermedi e nuovi stage. C'è persino il crafting! Nelle prossime righe vi spiegheremo in che modo questa prima stagione di The Mandalorian si è chiusa al di sopra delle nostre aspettative: casomai non fosse chiaro, stiamo entrando nel campo degli SPOILER, le anticipazioni sulla trama, e quindi vi sconsigliamo di proseguire con la lettura se non avete ancora visto l'ottavo episodio o state aspettando che Disney+ arrivi in Italia la prossima primavera.

Dobbiamo ammettere che c'è stato un momento, un lungo momento, a cavallo tra il quarto e il sesto episodio di The Mandalorian , in cui la nostra fede in Dave Filoni e Jon Favreau ha vacillato. Se avete letto la nostra recensione delle prime quattro puntate, allora saprete che nell'insieme di una serie curatissima e piena di potenzialità, ci era piaciuto meno il poco spazio riservato agli interessanti comprimari del protagonista, nonché il formato episodico che sembrava trascurare la storyline principale a favore di un susseguirsi di avventure a sé stanti.

Gli episodi dello sconforto

A scanso di equivoci, ci teniamo a precisare che gli episodi 5 e 6 di The Mandalorian sono comunque un valido intrattenimento: semplicemente, poco hanno aggiunto alla storia che Favreau e Filoni hanno voluto raccontare con questa stagione pilota, puntando invece molto di più sul fanservice. Il quinto episodio, Il pistolero, si svolge tutto su Tatooine, il famosissimo pianeta su cui sono cominciate le disavventure della famiglia Skywalker. Il Mandaloriano è costretto a un atterraggio di emergenza e si ritrova ad aiutare un giovane cacciatore di taglie per pagare le riparazioni della Falcon's Crest. L'obiettivo è Fennec Shand, un'assassina interpretata da Ming-Na Wen, meglio nota come Melinda May in Agents of SHIELD. È probabile che la rivedremo, a giudicare dalla brevissima sequenza a fine episodio, mentre è molto più definitivo l'addio a Toro Calican che, comunque, non è che ci avesse particolarmente impressionato: è un episodio prevedibile e non proprio brillante, forse il più debole della stagione.

Nel sesto episodio, Il prigioniero, Mando si unisce a una squadra di ex criminali per una missione di salvataggio: il fratello di Xi'an, una Twi'lek, è rinchiuso in un'astronave della Nuova Repubblica e il party dovrà liberarlo. Seguono tradimenti e colpi di scena nei corridoi della nave con qualche citazione di Alien e Predator all'acqua di rose e un finale abbastanza prevedibile in cui il Mandaloriano fa giustizia con l'aiuto indiretto di una squadriglia di Ala-X. Un altro episodio che non aggiunge praticamente nulla alla storyline centrale e che mette in secondo piano persino il rapporto tra il protagonista e il Bambino, anche se ormai tutti lo chiamano Baby Yoda. Il piccolo continua a essere un adorabile concentrato di ingenuità, innocenza e buoni sentimenti che venderà milioni di gadget, peluche e Funko POP non appena cominceranno a girare per i negozi. Però, ecco, a questo punto eravamo abbastanza perplessi: due episodi alla fine, e The Mandalorian barcollava già da due settimane.