Assembla che ti Passa #228

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Con l'ultimo appuntamento del 2019 non possiamo far altro che guardare al futuro o quasi, visto che un pezzo di 2017 è tornato a sorprenderci nelle vesti di una serie di processori Ryzen di prima generazione realizzati con transistor a 12 nanometri, gli stessi utilizzati per per Ryzen 2000 e per le APU dotate di GPU Vega. Di ufficiale non c'è ancora nulla e software come HWInfo potrebbero essere tratti in inganno dai codici di identificazione, ma ci sono diversi indizi a indicare che qualcosa è cambiato, a partire dalla sigla AF impressa sulla presunta revisione del Ryzen 5 1600 che secondo un utente di reddit, a quanto pare in possesso di uno di questi particolari modelli, garantisce 100MHz di boost in più rispetto al picco di 3.6GHz del 1600 originale che tra l'altro non era in grado di mantenere la frequenza a lungo. Parrebbe riuscirci, invece, questa riedizione che, toccando 3.6GHz anche con tutti i core, dovrebbe garantire un piccolo aumento prestazionale, oltre a miglioramenti nell'efficienza, a una soluzione che non gode della spinta all'IPC dei modelli successivi, ma risulta un'ottima opzione budget, ancora più interessante in versione 12 nanometri, che riscontra ancora un buon successo grazie alla potenza dei sei core e dodici thread combinata con un prezzo decisamente basso. Soffrono invece un rapporto tra prezzo e prestazioni non esaltante le GeForce RTX, arricchite da nuove tecnologie che sono però sfruttate marginalmente e creano qualche problema prestazionale. Per questo molti si augurano prezzi inferiori, in linea con quelli delle GPU di qualche tempo fa, per la famigliadi GPU NVIDIA Ampere che promette di migliorare la gestione del ray tracing anche grazie a un sensibile aumento di potenza bruta. Non a caso molti hanno saltato la serie 2000 per aspettare quella 3000, attesa per il 2020 e basata sul processo produttivo a 7 nanometri, cosa confermata dal CEO Jensen Huang assieme alla rivelazione che la stragrande maggioranza della produzione sarà affidata a TSMC grazie all'ottimo lavoro fatto da quest'ultima con i 12 nanometri delle GeForce Turing.

Una piccola parte del silicio delle nuove GeForce, però, sarà comunque gestita da Samsung e ci aspettiamo che accresca la sua quota produttiva di fronte a una domanda particolarmente elevata di GPU Ampere. Ma anche di fronte a una serie più matura e conveniente, la scelta potrebbe essere più complicata in un 2020 che, lo sappiamo già, vedrà nascere una nuova generazione di Radeon e una serie tutta nuova di chip grafici Intel. Questi ultimi partiranno però da soluzioni da laptop come evidenziato dai primi benchmark della GPU XE DG1 da 10 nanometri, basata su un'architettura per soluzioni grafiche discrete ma pensata per essere vincolata alle CPU Tiger Lake con il nome di Gen12 Xe, che secondo le ultime informazioni dovrebbe essere caratterizzata da 96 Execution Units contro le 72 delle CPU Skylake. Non proprio una rivoluzione, quindi, anche se l'architettura nuova dovrebbe amplificare il salto prestazionale, speriamo quel tanto da avvicinare il DG1 almeno a una GTX 1030 o una Vega 11 per dimostrarci che la base c'è e che ci possiamo aspettare prodotti competitivi anche dalle future soluzioni di potenza superiore. Potremmo però dover aspettare ben più di quanto sperato per veder arrivare le GPU DG1 con 128, 256 e 512 Execution Unit con quest'ultima che, sempre che le nostre stime siano vagamente corrette, potrebbe garantire una potenza da scheda video di fascia medio-alta. Ma stiamo parlando di poche informazioni che girano intorno a una tecnologia in divenire, probabilmente ancora in alto mare nel caso delle soluzioni desktop anche ci auguriamo comunque di saperne qualcosa in più a breve, con il CES di Las Vegas che difficilmente svelerà hardware PC consumer, ma potrebbe regalarci qualche scorcio di un 2020 che promette sorprese. Non è però questo il caso dei processori Comet Lake, ennesima serie a 14 nanometri basata su un'architettura Intel ormai stagionata eppure incompatibile con le schede madri attuali. Metterà però a disposizione dell'utenza fino a 10 core 20 thread con il Core i9-10900K, protagonista di nuove indiscrezioni che parlano di un TDP di 125W per un processore capace di spingersi fino a 4,8Ghz su tutti i core, fino a 5.2GHz su un solo core grazie al Turbo Boost Max 3.0 e fino a 5.3GHz grazie al Thermal Velocity Boost, ma solo in determinate condizioni di temperatura. Per il Core i7-10700K, invece, si parla di un boost da 5.1GHz e per il Core i5-10600K, privo di Turbo Boost Max, di 4.8GHz di picco. Inoltre, presumibilmente grazie al cambio di socket, sarà introdotto il supporto nativo per memoria a 2933MHz, ma non ci aspettiamo grandi benefici mentre siamo curiosi di scoprire altre peculiarità della serie 400. Siamo invece sicuri che lo showfloor della manifestazione sarà pieno di monitor ad alto refresh, con soluzioni 4K più economiche di quelle attualmente in commercio, prodotti futuristici e qualche schermo già in vendita come l'ASUS TUF Gaming VG279QM, un IPS da 27 pollici che si ferma al 1080p, ma arriva a ben 280Hz di refresh, superando di 40Hz soluzioni analoghe già in commercio, garantendo anche copertura dello spazio di colore sRGB del 99%, HDR400 e supporto sia per G-Sync che FreeSync. Piatto ricco, quindi, soprattutto per chi vuole giocare a framerate estremi senza perdere troppo in qualità dell'immagine ma che sulle prime potrebbe dover spendere parecchio per essere tra i primi a godere di un refresh del genere.