Pokémon GO: segnalare modifiche a PokéStop e Palestre, arriva la nuova funzione

Il "funzionamento" di Pokémon GO si basa sulla presenza in tutto il mondo di luoghi a metà tra il fisico e il virtuale: i PokéStop, dopo i giocatori ricaricano la propria borsa, e le Palestre, dove lottano e affrontano i Leggendari. Adesso è possibile segnalare modifiche ai primi e alle seconde.

La nuova funzione di Pokémon GO permette di segnalare modifiche a PokéStop e Palestre, in modo tale che i luoghi virtuali si aggiornino a seconda di eventuali variazioni di quelli fisici. Facciamo un esempio: se Niantic Labs aveva aperto un PokéStop presso una statua, e questa statua è stata fisicamente rimossa nella città, i giocatori possono segnalarlo; verrà di conseguenza aggiornato o rimosso anche lo specifico PokéStop. Comunque, le modifiche servono soprattutto a "spostare" i PokéStop e le Palestre posizionati male, probabilmente.

Per il momento solo i giocatori di Livello 40 possono segnalare le modifiche a Niantic Labs, direttamente tramite una specifica funzione di Pokémon GO. L'elevatissimo numero di richieste, in queste ore, ha portato momentaneamente alla disattivazione della feature, ma è una situazione temporanea.