Frictional Games, lo studio di Amnesia, sta per annunciare il suo nuovo gioco

Frictional Games, lo studio dei capolavori Amnesia The Dark Descent e Soma, sta per annunciare il suo nuovo gioco, almeno questo è ciò che si deduce dal lancio di un sito teaser chiamato opportunamente nextfrictionalgame.com.



Per adesso sul sito non ci sono contenuti di sorta, a parte un puntino bianco lampeggiante non cliccabile, appena visibile su di una sfondo completamente nero. In fondo alla pagina troviamo invece il logo di Frictional Games e i vari link social dello sviluppatore.



SOMA, l'ultimo titolo di Frictional Games, fu pubblicato nel 2015 e da allora lo studio è al lavoro su questo nuovo progetto. In realtà ce ne dovrebbero essere due in sviluppo, stando a un post sul blog ufficiale di Frictional risalente al 2017, uno horror e un altro di diverso genere. Purtroppo da allora non sono stati forniti dettagli su nessuno dei due.