Microsoft e Windows 7: ecco quando finirà il supporto e cosa fare

Windows 7 è stato un sistema operativo davvero popolare nell'ultimo decennio, ma la sua avventura giungerà al termine molto presto: Microsoft sta per terminarne ufficialmente il supporto. La data della fine del supporto è stata fissata al prossimo 14 gennaio 2020: ecco cosa dovete sapere, e qualche consiglio utile su come procedere.

Il supporto a Windows 7 da parte di Microsoft terminerà il 14 gennaio 2020: cosa accadrà per gli utenti che continueranno ad usarlo? Fondamentalmente nulla, ma bisogna notare che la società smetterà di realizzare aggiornamenti per il sistema operativo. Senza patch e aggiornamenti di sorta con vari fix il vostro PC Windows sarà vulnerabile ad attacchi da parte di malintenzionati, hacker e ransomware fra tutti.

Cosa fare dunque? Le possibilità, rimanendo in casa Microsoft, sono fondamentalmente due: acquistare una licenza per Windows 10, oppure una licenza per Windows 8, che continuerà ad essere aggiornato ancora per alcuni anni. Se invece per qualche motivo vivete sperduti tra i monti e non utilizzerete più internet sul vostro PC, potrete tranquillamente mantenere Windows 7 senza pericoli.