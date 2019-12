Huawei P40 Pro con cinque fotocamere posteriori? Nuovi rumor

Nei primi mesi del 2020 Huawei dovrebbe mostrare ufficialmente al mondo intero i suoi nuovi smartphone android top di gamma, Huawei P40 Pro compreso. E proprio su quest'ultimo, nelle scorse ore, si sono concentrati i soliti rumor e le consuete indiscrezioni: vediamo tutte le novità in questo articolo.

Tanto per cominciare, nuove immagini confermerebbero la presenza di cinque fotocamere posteriori per Huawei P40 Pro: sarebbe il numero più elevato di sempre, e di conseguenza è lecito attendersi anche il comparto fotografico migliore di sempre per uno smartphone android top di gamma. Le cinque fotocamere in questione, riporta una fonte cinese, sarebbero le seguenti: 64MP Sony IMS686, 20MP grandangolare, 12MP tele periscopica, macro, ToF. Cam periscopica a parte, le altro quattro fotocamere dovrebbero essere collocate verticalmente, come nell'immagine (la cui autenticità è tutta da confermare) qui di seguito riportata.

Ancora qualche dettaglio emerso nelle ultime ore: il Huawei P40 Pro dovrebbe possedere un display da circa 6,5-6,7 pollici, curvo e con bordi praticamente assenti. Da ultimo dovrebbero essere presenti due fotocamere anteriori al disotto del display, come per l'Infinity-O di Samsung (32+2MP). Torneremo ad aggiornarvi sulla questione non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.