Huawei P40 Pro, la fotocamera posteriore è da record, in base a una nuova immagine

La fotocamera posteriore sarà probabilmente uno degli elementi cardine per quanto riguarda l'evoluzione di Huawei P40 Pro, e avrà una parte importante anche nel marketing dello smartphone, probabilmente, visto che si presenta dotata di una quantità record di sensori e moduli vari.



La fotocamera posteriore di Huawei P40 Pro è comparsa in un'immagine diffusa da ITHome, una rivista online cinese, ma sebbene appaia come verosimile non è detto che sia ufficiale. In ogni caso, quello che si vede nell'immagine in questione è qualcosa di piuttosto inedito.



Huawei P40 Pro dovrebbe dunque avere un totale di cinque sensori, tra i quali un'unità periscopica 10x che dovrebbe garantire uno zoom 10x senza perdita di qualità dell'immagine. Si tratterebbe di un sostanzioso passo avanti rispetto allo zoom ibrido 10x, che utilizza una combinazione di tecnologia hardware e software per raggiungere tale risultato ma con una certa perdita qualitativa che invece non avverrebbe con la fotocamera di Huawei P40 Pro.



Per il resto si nota sempre l'ormai classica collaborazione con Leica e si contano anche quattro lenti che sembrano appartenere alle tipologie più standard, probabilmente con grandangolo e altro, ma per i dettagli dobbiamo attendere la presentazione ufficiale, che potrebbe avvenire all'MWC 2020 o poco prima, occasione nella quale anche Samsung dovrebbe lanciare ufficialmente il nuovo Galaxy S11.



Intanto, è notizia di questi giorni il fatto che Huawei ha superato Apple nel mercato globale e ora è seconda solo a Samsung.