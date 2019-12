Huawei supera Apple nel mercato globale, è seconda solo a Samsung

Nel corso di una conferenza tenutasi a Shenzen (in Cina) negli ultimi giorni, il CEO di Huawei, Richard Yu, ha dato finalmente l'annuncio: Huawei ha superato Apple nel mercato mondiale. Cerchiamo di capire cosa significa questa affermazione, dal punto di vista degli equilibri economici del settore smartphone.

Huawei avrebbe superato Apple dal punto di vista di smartphone venduti e spediti a livello globale. Ciò significa che adesso Huawei è seconda solo a Samsung, che detiene il monopolio del settore smartphone android sul mercato. La crescita di Huawei negli ultimi anni è stata semplicemente incredibile, e di recente solo Trump è riuscito a metterla in discussione, con il ban commerciale sancito dagli Stati Uniti (forse in corso di risoluzione).

In Cina per Huawei, come potete immaginare, le cose vanno ancora meglio. Rispetto al 2018 la crescita è stata pari al 12%, e più in generale Huawei detiene in Cina il 40% del mercato smartphone, dato confermato anche da Counterpoint.