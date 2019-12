Fortnite, Caso Jarvis: basta con Epic Games, passerà a Call of Duty: Modern Warfare

Ve lo ricordate il Caso Jarvis di Fortnite Capitolo 2? Ma certo, che ve lo ricordate. Il pro player era stato bannato a vita dal gioco di Epic Games per aver utilizzato dei cheat durante alcune partite amatoriali, decidendo poi brillantemente anche di dedicare a tutto ciò dei video a tema su YouTube. Ma adesso Jarvis sembra aver trovato la sua strada, ed essersi ripreso.

Nelle scorse ore Jarvis ha confermato che la sua carriera di pro player continuerà, ma basta con Epic Games e basta con Fortnite Battaglia Reale. Passerà invece a Call of Duty: Modern Warfare, dove il suo manager del FaZe Clan spera che non utilizzerà più cheat, dopo aver imparato la lezione. Quanto al suo rapporto con Fortnite, Jarvis potrebbe tornare a creare contenuti a tema, ma non nello scenario competitivo. Niente eSports e niente tornei per lui: dal ban a vita non si torna indietro.

Contro la decisione di Epic Games, negli ultimi mesi, si sono scagliate più personalità, vicine e lontane da Jarvis. La madre, Ninja e Tfue hanno ritenuto troppo severa la pena inflitta dagli sviluppatori di Fortnite, ma Epic Games sembra essere irremovibile. Chissà, magari un giorno torneremo a parlarvi di Jarvis in proposito di Call of Duty: Modern Warfare.