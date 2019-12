The Witcher serie Netflix, Henry Cavill parla del mondo e dei personaggi

Henry Cavill compare in un video per introdurci al mondo e ai personaggi della serie di The Witcher, disponibile da un paio di giorni su Netflix.



Grande appassionato non solo dei romanzi di Sapkowski, ma anche dei giochi sviluppati da CD Projekt RED, Cavill riesce a sintetizzare in 60 secondi una buona descrizione dell'ambientazione di The Witcher, e non solo.



"The Witcher si svolge su una massa chiamata Il Continente", spiega l'attore, "che ha moltissimi paralleli con l'Europa medievale. La differenza è che ci sono magie e mostri."



"Ci sono i tipici tropi fantasy: gnomi, nani, maghi, elfi. Ma anche qualcosa di diverso: i witcher."